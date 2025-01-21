Начальник Генштаба армии Израиля подал в отставку
18:40 21.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Начальник Генштаба израильской армии генерал-лейтенант Герци Халеви объявил, что подал прошение об отставке, и признал за собой ответственность за неудачу военных при отражении атаки палестинских радикалов 7 октября 2023 года.
«Я сообщил министру обороны [Израиля Исраэлю Кацу] сегодня, во вторник, что в силу моего признания ответственности за провал Армии обороны Израиля 7 октября и в то время, когда Армия обороны Израиля имеет значительные достижения и находится в процессе реализации соглашения об освобождении [находящихся в секторе Газа] наших заложников, я прошу [разрешения]оставить свою должность 6 марта 2025 года», — говорится в официальном заявлении Халеви, текст которого распространила армейская пресс-служба.
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