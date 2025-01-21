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ЕС «не имеет представления» о будущей политике Трампа по Украине — еврокомиссар

20:00 21.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз после инаугурационных заявлений Дональда Трампа «не имеет представления» о будущей политике США по Украине, но готов к диалогу с Вашингтоном. Об этом заявил еврокомиссар по торговле и экономической политике Марош Шефчович на слушаниях в Европарламенте.

«Мы пока не имеем представления о политике, которую выберет президент США», — сказал он, добавив, что Евросоюз готов к диалогу с США по этому вопросу.

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