Второй этап соглашения ХАМАС и Израиля будет включать восстановление Газы — премьер Катара
22:00 21.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Второй этап реализации соглашения Израиля и палестинского движения ХАМАС об освобождении заложников и введении режима прекращения огня в секторе Газа будет включать восстановление анклава. Об этом сообщил глава правительства, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.
«В соглашение включено, что второй должен касаться реконструкции [сектора Газа]. Первый этап затрагивает только восстановление больниц, пекарен и основных служб для удовлетворения насущных потребностей людей», — заявил он, выступая на сессии Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.
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