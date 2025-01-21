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Второй этап соглашения ХАМАС и Израиля будет включать восстановление Газы — премьер Катара

22:00 21.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Второй этап реализации соглашения Израиля и палестинского движения ХАМАС об освобождении заложников и введении режима прекращения огня в секторе Газа будет включать восстановление анклава. Об этом сообщил глава правительства, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

«В соглашение включено, что второй должен касаться реконструкции [сектора Газа]. Первый этап затрагивает только восстановление больниц, пекарен и основных служб для удовлетворения насущных потребностей людей», — заявил он, выступая на сессии Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.

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