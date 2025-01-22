Январь 2025 года может стать вторым самым теплым в Москве — Вильфанд

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Январь 2025 года в Москве может занять вторую строчку среди самых теплых январей за всю историю метеорологических наблюдений. До конца месяца температура будет выше нормы на 1 градус, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«По всей видимости, этот месяц будет на втором месте в ранге самых высоких значений после 2020 года. Пока январь 2020 года был самым „жарким“, и средняя месячная температура была ровно 0 градусов, вот такой теплый месяц, сейчас на втором месте пока идем», — сказал он.