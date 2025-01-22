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Европа не исключает ответных тарифных мер в случае торговой войны с США — Politico

11:05 22.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Брюссель и Лондон уже несколько месяцев готовятся к разным вариантам развития событий в связи с намерениями президента США Дональда Трампа ввести пошлины на европейские товары. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники, которые знакомы с этим вопросом.

По их словам, официальные лица надеются, что им удастся убедить Трампа не вводить тарифы на европейский экспорт, но в то же время они готовы к полному спектру ответных мер, включая ответные тарифы.

Кроме того, европейские лидеры, включая премьер-министра Великобритании Кира Стармера, быстро разрабатывают планы, чтобы показать готовность взять на себя бремя поддержки Украины и вести переговоры с Трампом о будущих договоренностях, пишет Politico.

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