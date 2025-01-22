В порту Буэнавентуры колумбийская полиция изъяла партию кокаина весом более 8 тонн

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Колумбийские полицейские изъяли одну из крупнейших партий кокаина в истории общим весом более 8 тонн. Об этом сообщил президент южноамериканской страны Густаво Петро.

«Национальная полиция изъяла 8,2 тонны кокаина в порту Буэнавентуры (департамент Валье-дель-Каука — прим. ТАСС)», — написал Петро на своей странице в соцсети Х.

По словам колумбийского лидера, задержанная партия наркотика стала одной из крупнейших в истории страны. «В этом месяце национальная полиция изъяла 24 тонны», — добавил президент.