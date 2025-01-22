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Трамп: Мы никогда не должны забывать, что Россия помогла нам одержать победу во Второй мировой войне

21:45 22.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Хозяин Белого дома Дональд Трамп заявил, что Россия «помогла США» одержать победу во Второй мировой войне, призвав не забывать об этом.

«Мы никогда не должны забывать, что Россия помогла нам одержать победу во Второй мировой войне, потеряв в процессе почти 60 млн жизней», — написал он в социальной сети Truth Social.

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