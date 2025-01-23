Госслужащих США обязали сообщать о коллегах, чья работа связана с политикой многообразия
09:32 23.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Федеральные служащие США должны будут сообщать о коллегах, работающих на должностях, связанных с политикой многообразия, равенства и инклюзивности, которых могла не заметить новая администрация. Об этом сообщила телекомпания NBC.
В противном случае они могут столкнуться с «неблагоприятными последствиями», говорится в разосланном госслужащим предупреждении. По данным телекомпании, сотрудникам дается 10 дней на то, чтобы сообщить, если работа их коллег связана с продвижением политики разнообразия, равенства и инклюзивности.
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