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Госслужащих США обязали сообщать о коллегах, чья работа связана с политикой многообразия

09:32 23.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральные служащие США должны будут сообщать о коллегах, работающих на должностях, связанных с политикой многообразия, равенства и инклюзивности, которых могла не заметить новая администрация. Об этом сообщила телекомпания NBC.

В противном случае они могут столкнуться с «неблагоприятными последствиями», говорится в разосланном госслужащим предупреждении. По данным телекомпании, сотрудникам дается 10 дней на то, чтобы сообщить, если работа их коллег связана с продвижением политики разнообразия, равенства и инклюзивности.

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