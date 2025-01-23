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Семью подростка, ударившего ножом школьника в Краснодаре, выдворили из России

11:32 23.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Семья подростка, осужденного за хулиганство после нападения с ножом на ученика в школе в Краснодаре, выдворена из России и направлена в Армению. Об этом сообщается на сайте ГУ Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю.

«Подлежащие выдворению граждане были препровождены сотрудниками органа принудительного исполнения Российской Федерации до пункта пограничного контроля в г. Минеральные Воды и отправлены авиарейсом в Армению», — говорится в официальном заявлении.

6 декабря 2024 года в школе в поселке Российском в ходе конфликта, перешедшего в драку, один из учеников ранил другого ножом, ранение было непроникающим. В общей сложности пострадали пять человек.

В ходе разбирательств родителей подростка суд признал виновными по ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ). Суд принял решение о выдворении граждан Армении за пределы РФ. Позднее в декабре Прикубанский районный суд в Краснодаре признал виновным по статье о хулиганстве самого подростка, ударившего ножом в ходе конфликта сверстника в школе, и назначил ему наказание в виде 30 тыс. рублей штрафа, после уплаты которого он также подлежал выдворению из страны.

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