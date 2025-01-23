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Премьер Испании поддержал власти Панамы по вопросу принадлежности Панамского канала

12:32 23.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель правительства Испании Педро Санчес поддержал президента Панамы Хосе Рауля Мулино по вопросу принадлежности Панамского канала. Об этом сообщил офис президента Панамы в соцсети Х.

«Председатель правительства Испании Педро Санчес выразил свою полную поддержку президенту Панамы Хосе Раулю Мулино и легитимности нахождения канала в руках Панамы. „Наши отношения регулируются нашей приверженностью международному праву и уважением к международным договорам“, — сказал Санчес. Оба лидера договорились поддерживать открытый диалог по вопросам, представляющим двусторонний интерес», — указывается в сообщении. Санчес и Мулино встретились на полях Давосского форума.

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