Премьер Испании поддержал власти Панамы по вопросу принадлежности Панамского канала

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель правительства Испании Педро Санчес поддержал президента Панамы Хосе Рауля Мулино по вопросу принадлежности Панамского канала. Об этом сообщил офис президента Панамы в соцсети Х.

«Председатель правительства Испании Педро Санчес выразил свою полную поддержку президенту Панамы Хосе Раулю Мулино и легитимности нахождения канала в руках Панамы. „Наши отношения регулируются нашей приверженностью международному праву и уважением к международным договорам“, — сказал Санчес. Оба лидера договорились поддерживать открытый диалог по вопросам, представляющим двусторонний интерес», — указывается в сообщении. Санчес и Мулино встретились на полях Давосского форума.