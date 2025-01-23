21% территории Курской области затронули боевые действия — власти
14:32 23.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Боевые действия в результате вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область затронули 21% территории региона, после освобождения населенных пунктов власти просят не возвращаться население в свои дома, чтобы провести работы по разминированию. Об этом сообщил на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС исполняющий обязанности министра восстановления и развития приграничья Курской области Алексей Карнаушко.
«Мы освобождаем населенные пункты, но просим пока население не возвращаться в свои дома, чтобы провести разминирование. 21% всей территории Курской области затронут боевыми действиями. Работы очень много, [в том числе] по разминированию», — сказал Карнаушко.
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