Запрет на ввоз продукции животноводства из ЕС касается и продуктов для личного потребления - Россельхознадзор
19:30 23.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Запрет на ввоз животноводческой продукции из ЕС распространяется и на ввоз этой продукции гражданами в личных целях. Об этом ТАСС сообщили в Россельхознадзоре.
«Да, запрет касается также колбас, ветчины, хамона, сыров и прочей продукции животноводства, даже если продукция ввезена через третьи страны. Запрет также касается частного некоммерческого ввоза гражданами в личных целях», — говорится в сообщении.
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