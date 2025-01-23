Запрет на ввоз продукции животноводства из ЕС касается и продуктов для личного потребления - Россельхознадзор

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запрет на ввоз животноводческой продукции из ЕС распространяется и на ввоз этой продукции гражданами в личных целях. Об этом ТАСС сообщили в Россельхознадзоре.

«Да, запрет касается также колбас, ветчины, хамона, сыров и прочей продукции животноводства, даже если продукция ввезена через третьи страны. Запрет также касается частного некоммерческого ввоза гражданами в личных целях», — говорится в сообщении.