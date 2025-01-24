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НОВОСТИ

На Кубани задержан командир воздушного судна по подозрению в госизмене

11:20 24.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ в Краснодарском крае задержала российского командира воздушного судна по подозрению в госизмене за перевод денег на финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в УФСБ России по региону.

«УФСБ России по Краснодарскому краю в городе Краснодаре задержан гражданин России 1968 года рождения, подозреваемый в государственной измене. <…> Установлено, что задержанный, являющийся командиром воздушного судна, инициативно связался с волонтером, осуществляющим сбор денежных средств для финансирования ВСУ. Получив необходимые инструкции, фигурант через интернет-сервис обмена электронных денег и криптовалют осуществил денежный перевод на указанный расчетный счет», — говорится в сообщении.

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