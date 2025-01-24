Астана передала копии материалов с черных ящиков упавшего борта AZAL Баку и Москве

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Казахстан после расшифровки бортовых самописцев (черных ящиков) передал копии материалов, в том числе аудиопереговоры, российской и азербайджанской стороне, республике «скрывать нечего». Об этом заявил на пресс-конференции заместитель премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев, который возглавляет правительственную комиссию, созданную после происшествия.

«Копии этих ящиков, то есть копии этих материалов есть как у азербайджанской стороны, так и у российской. Нам скрывать нечего. Я имею в виду аудиопереговоры и прочие вещи», — сказал он.