Астана передала копии материалов с черных ящиков упавшего борта AZAL Баку и Москве
12:05 24.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Казахстан после расшифровки бортовых самописцев (черных ящиков) передал копии материалов, в том числе аудиопереговоры, российской и азербайджанской стороне, республике «скрывать нечего». Об этом заявил на пресс-конференции заместитель премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев, который возглавляет правительственную комиссию, созданную после происшествия.
«Копии этих ящиков, то есть копии этих материалов есть как у азербайджанской стороны, так и у российской. Нам скрывать нечего. Я имею в виду аудиопереговоры и прочие вещи», — сказал он.
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