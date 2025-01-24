Венгрия потеряла из-за санкций ЕС против России 19 млрд евро — Орбан
12:32 24.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Санкции Евросоюза против России наносят ущерб всей Европе, одна только Венгрия потеряла из-за них около 19 млрд евро, поэтому лидеры ЕС должны подумать, следует ли продолжать такую политику. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в утренней программе радиостанции Kossuth.
Он напомнил, что ЕС должен принять до 31 января решение по вопросу о том, будет ли он продлевать еще на полгода санкции против России, введенные из-за конфликта на Украине. «Если мы посмотрим на цифры за последние три года, то увидим, что Венгрия потеряла из-за санкций около 19 млрд евро», — сказал глава правительства.
«Сейчас стоит вопрос о продлении санкций, но я нажал на ручной тормоз и сказал другим европейским лидерам, что так больше продолжаться не может», — отметил Орбан. Он считает, что ЕС должен еще раз внимательно обсудить вопрос о том, нужно ли ему придерживаться санкционной политики, которая не достигла цели и лишь нанесла ущерб самим странам сообщества.
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