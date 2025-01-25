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В России утвердили ГОСТ на табак для кальяна

11:00 25.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Росстандарт утвердил государственный стандарт (ГОСТ) на табак для кальяна, согласно которому массовая доля никотина в данной продукции не должна превышать 3,5%. ТАСС ознакомился с документом.

«Табак для кальяна должен соответствовать требованиям настоящего стандарта и быть изготовлен по технологическим инструкциям, а также рецептурам изготовителя на каждое конкретное наименование изделия. Массовая доля никотина в табаке для кальяна — не более 3,5%», — говорится в стандарте.

В стандарте также закреплен ряд терминов, содержатся требования к упаковке, маркировке, транспортировке и хранению. В частности, предупреждение о содержании «системных ядов, канцерогенных и мутагенных веществ» должно занимать не менее 17% поверхности боковой стороны упаковки.

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