В России утвердили ГОСТ на табак для кальяна
11:00 25.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Росстандарт утвердил государственный стандарт (ГОСТ) на табак для кальяна, согласно которому массовая доля никотина в данной продукции не должна превышать 3,5%. ТАСС ознакомился с документом.
«Табак для кальяна должен соответствовать требованиям настоящего стандарта и быть изготовлен по технологическим инструкциям, а также рецептурам изготовителя на каждое конкретное наименование изделия. Массовая доля никотина в табаке для кальяна — не более 3,5%», — говорится в стандарте.
В стандарте также закреплен ряд терминов, содержатся требования к упаковке, маркировке, транспортировке и хранению. В частности, предупреждение о содержании «системных ядов, канцерогенных и мутагенных веществ» должно занимать не менее 17% поверхности боковой стороны упаковки.
НОВОСТИ
- 11:30 25.01.2025
- В Кремле считают очевидно недружественной позицию Японии в отношении РФ
- 10:30 25.01.2025
- Британские власти решили захоронить крупнейший в мире запас радиоактивного плутония
- 10:00 25.01.2025
- Победителя в войне пошлин между Вашингтоном и Пекином не было бы — посол КНР в США
- 09:30 25.01.2025
- Сенат утвердил Пита Хегсета на пост главы Пентагона
- 09:00 25.01.2025
- Трамп в разговоре с премьером Дании настаивал на приобретении Гренландии — FT
- 08:50 25.01.2025
- Силы РФ уничтожили часть окруженных в Часов Яре солдат ВСУ — Марочко
- 08:40 25.01.2025
- США приостановили программу, позволявшую ряду украинцев переезжать в страну — NYT
- 08:30 25.01.2025
- Беспилотник сбит в Брянской области, пострадавших нет
- 20:40 24.01.2025
- Трамп хочет реорганизовать Федеральное агентство по ЧС
- 19:12 24.01.2025
- Будущее мира определят отношения США и Китая - Рубио
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать