В Кремле считают очевидно недружественной позицию Японии в отношении РФ
11:30 25.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Политика Токио по отношению к Москве остается откровенно недружественной, указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Так он по просьбе ТАСС прокомментировал слова премьер-министра Японии Сигэру Исиба о желании решить «территориальную проблему» и заключить мирный договор с Россией, несмотря на текущие сложности в двусторонних отношениях.
«Япония занимает ярко выраженную недружественную позицию в отношении нашей страны», — сказал Песков в ответ на вопрос, поступали ли от Токио сигналы о готовности обсуждать договор и восстанавливать отношения вообще.
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