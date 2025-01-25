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НОВОСТИ

В Кремле считают очевидно недружественной позицию Японии в отношении РФ

11:30 25.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Политика Токио по отношению к Москве остается откровенно недружественной, указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он по просьбе ТАСС прокомментировал слова премьер-министра Японии Сигэру Исиба о желании решить «территориальную проблему» и заключить мирный договор с Россией, несмотря на текущие сложности в двусторонних отношениях.

«Япония занимает ярко выраженную недружественную позицию в отношении нашей страны», — сказал Песков в ответ на вопрос, поступали ли от Токио сигналы о готовности обсуждать договор и восстанавливать отношения вообще.

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