Путин поручил до 15 апреля повысить размер пособия по беременности для студенток

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин поручил увеличить размер пособия по беременности и родам для студенток до регионального прожиточного минимума. Соответствующие решения должны быть приняты до 15 апреля.

«Правительству РФ обеспечить внесение изменений в законодательство РФ, предусматривающих повышение размера пособия по беременности и родам женщинам, обучающимся по очной форме обучения, <…> до величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в субъекте РФ по месту их жительства (пребывания) или фактического проживания», — говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Речь идет о тех, кто учится в колледжах, техникумах, вузах, организациях дополнительного профессионального образования и научных организациях.