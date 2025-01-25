Путин поручил до 15 апреля повысить размер пособия по беременности для студенток
17:00 25.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин поручил увеличить размер пособия по беременности и родам для студенток до регионального прожиточного минимума. Соответствующие решения должны быть приняты до 15 апреля.
«Правительству РФ обеспечить внесение изменений в законодательство РФ, предусматривающих повышение размера пособия по беременности и родам женщинам, обучающимся по очной форме обучения, <…> до величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в субъекте РФ по месту их жительства (пребывания) или фактического проживания», — говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.
Речь идет о тех, кто учится в колледжах, техникумах, вузах, организациях дополнительного профессионального образования и научных организациях.
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