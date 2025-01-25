91-летний президент Камеруна Поль Бийя выдвинул свою кандидатуру на очередной срок
19:30 25.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Камеруна Поль Бийя официально выдвинул свою кандидатуру для участия в очередных выборах главы государства 12 октября 2025 года. Как сообщил портал CameroonOnline, о его решении объявил председатель Национальной ассамблеи (нижняя палата парламента) Джибрил Кавайе Йегие.
13 февраля Бийе исполнится 92 года. Он будет баллотироваться в восьмой раз и станет вторым во счету президентом Камеруна со времени получения страной независимости. Его предшественник Амаду Ахиджо возглавлял страну с 1960 по 1982 год.
После смерти королевы Великобритании Елизаветы II Бийя стал старейшим действующим главой государства. Ныне он занимает второе место в мире по продолжительности нахождения у власти (более 41 года). Первое место принадлежит лидеру Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангу Нгеме Мбасого, который правит страной с 1979 года.
Конституция Камеруна не ограничивает возраст главы государства и количество сроков на высшем посту. Продолжительность одного президентского срока составляет семь лет.
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