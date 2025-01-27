Буданов* предрек крах Украины, если мирные переговоры не начнутся до лета
12:32 27.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Существование Украины будет под серьезной угрозой, если мирные переговоры по урегулированию конфликта не начнутся до лета. Такое мнение высказал глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов).
«Если до лета не будет серьезных переговоров, то дальше могут запуститься очень опасные процессы для самого существования Украины», — цитирует его издание «Украинская правда» со ссылкой на свой источник среди участников закрытой встречи в Верховной раде.
Источник издания также сообщил, что Буданов «с холодной улыбкой» так произнес свои слова, что «все переглянулись и замолчали».
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