Делегация России впервые после смены власти в Сирии прибыла с визитом в Дамаск

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская делегация прибыла с визитом в Дамаск. В нее входят замглавы МИД РФ Михаил Богданов и спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

Это первый визит российских официальных лиц в Дамаск после того, как в декабре прошлого года Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну.