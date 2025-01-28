Почти 90% поляков поддерживают идею ограничения выплаты пособий украинцам — опрос

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 80% поляков одобряют инициативу по выплате пособия на ребенка («800 плюс») лишь тем проживающим в стране украинцам, которые работают и платят там налоги. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским центром IBRiS по заказу газеты Rzeczpospolita.

Согласно этим данным, 88% опрошенных поддержали идею по ограничению социальной помощи украинцам, лишь 6,4% воспринимают ее негативно. У 5,6% респондентов не нашлось мнения по этому вопросу.