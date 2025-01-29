Заявления Карлсона о попытках властей США убить Путина должны быть расследованы — Володин
09:32 29.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Заявления американского журналиста Такера Карлсона о том, что администрация экс-президента США Джо Байдена «пыталась убить» президента России Владимира Путина, должны быть тщательно расследованы, а причастные к нему — привлечены к ответственности. Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«То, что сказал Такер Карлсон, надо воспринимать серьезно. Вчера американский журналист Такер Карлсон рассказал, что администрация Байдена „пыталась убить Путина“. Предлагал это бывший госсекретарь США Блинкен. <…> Озвученное Такером Карлсоном должно быть тщательно расследовано. А Байден и Блинкен — привлечены к ответственности», — подчернул Володин в своем телеграм-канале.
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