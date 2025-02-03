США приостанавливали, но возобновили поставки оружия Украине — Reuters

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты приостанавливали, но уже возобновили поставки оружия и военной техники Украине. Об этом сообщило агентство Reuters.

Ссылаясь на четыре источника, оно уточнило, что эти поставки были восстановлены в минувшие выходные дни. Согласно сведениям, полученным Reuters, нынешнее правительство США во главе с президентом Дональдом Трампом первоначально рассматривало возможность полного прекращения поставок оружия Киеву.

В публикации говорится, что в американской администрации идут споры относительно объемов передачи Украине вооружений из американских арсеналов.