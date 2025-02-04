Глава Минобороны Польши не может представить себе польские войска на Украине — ТВ

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш не может представить себе ситуацию, при которой на территории Украины находились бы польские войска. Об этом он заявил в эфире телеканала Polsat.

«Трудно представить себе такой сценарий, мы к этому не готовимся», — ответил он на вопрос ведущего о возможности направить польские войска на Украину в качестве миротворцев.

«Точно не будет хорошим решением, чтобы кто-либо из государств, граничащих с Российской Федерацией, находился [на Украине]», — добавил глава Минобороны.

По его мнению, лучшей гарантией мира на Украине стали бы инвестиции европейских и американских фирм.