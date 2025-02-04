Глава Минобороны Польши не может представить себе польские войска на Украине — ТВ
13:00 04.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш не может представить себе ситуацию, при которой на территории Украины находились бы польские войска. Об этом он заявил в эфире телеканала Polsat.
«Трудно представить себе такой сценарий, мы к этому не готовимся», — ответил он на вопрос ведущего о возможности направить польские войска на Украину в качестве миротворцев.
«Точно не будет хорошим решением, чтобы кто-либо из государств, граничащих с Российской Федерацией, находился [на Украине]», — добавил глава Минобороны.
По его мнению, лучшей гарантией мира на Украине стали бы инвестиции европейских и американских фирм.
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