Более 96% яблок из Грузии в 2024 году было экспортировано в Россию
13:05 04.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия продолжает оставаться главным импортером грузинских яблок, в 2024 году в РФ было поставлено более 8,6 тыс. тонн этих фруктов, свидетельствуют данные Национальной службы статистики Грузии.
Общий экспорт яблок из Грузии за прошедший год составил 8 992,31 тонны на сумму более $5,8 млн, при этом 96,4% были поставлены в Россию. Грузия также экспортировала яблоки в Армению, Турцию и Казахстан.
Российский рынок занимает более 90% грузинского экспорта яблок все последние годы. Рекордным годом по объему экспорта яблок был 2021 год, когда страна продала более 15,5 тыс. тонн, из которых 98,1% пришлось на Россию.
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