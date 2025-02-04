Увеличение ЕС военных расходов негативно скажется на каждом европейце — Песков
14:00 04.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Увеличение Евросоюзом военных расходов вводит европейскую экономику в предкризисное состояние, это решение негативно скажется на каждом европейце. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Уже увеличение оборонных расходов вводит европейскую экономику в очень серьезную зону дискомфорта, такое предкризисное состояние. Понятно, что дальнейшее повышение расходов весьма и весьма негативно будет сказываться и приведет к дальнейшему ухудшению экономики в Европе, это скажется на каждом европейце», — сказал представитель Кремля.
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