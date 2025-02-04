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Индия может выиграть от торговой войны США и Китая — СМИ

16:12 04.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индия может выиграть от торговой войны США и Китая, увеличив экспорт своих товаров на американский рынок. Об этом сообщает издание The Economic Times со ссылкой на источники в индийских торгово-промышленных кругах.

«Торговая война между Вашингтоном и Пекином, как ожидается, может принести пользу индийским экспортерам, которые получили возможность увеличить поставки своей продукции на рынок США. Именно так произошло, когда Дональд Трамп повысил пошлины на китайские товары во время своего первого срока на посту президента США», — заявил собеседник издания. По его мнению, повышение тарифов повлияет на экспорт Китая в США, поскольку пошлины приведут к росту стоимости китайских товаров и они окажутся менее конкурентоспособными.

Повышение в США тарифов на китайский экспорт заставит американских импортеров искать других иностранных поставщиков, считает генеральный директор Федерации индийских экспортных организаций (FIEO) Аджай Сахаи. «Переориентация торговли США принесет выгоду Индии, а какую именно будет зависеть от мощностей индийской промышленности и способности наших товаров соперничать в конкуренции с другими поставщиками на американский рынок», — отметил он.

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