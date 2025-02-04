Украине не хватает 3 млн работников, их придется завозить из Азии и Африки — эксперт
16:32 04.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Дефицит кадров на рынке труда Украины составляет более 3 млн работников, при этом безработные украинцы не спешат занимать эти вакансии. Об этом заявил украинский эксперт, доктор экономических наук Андрей Длигач в эфире «Новости. Live».
По его словам, 2 млн украинцев, имеющих формальный статус безработных, не торопятся осваивать новые специальности, а ждут, когда «бизнес придет к ним сам». Однако этого не произойдет, считает эксперт, и поэтому «в ближайшие пять-семь лет нужно будет завозить работников из Бангладеш, Индии, Африки и Ближнего Востока».
Помимо инертности безработных соотечественников, экономист назвал серьезной проблемой тот факт, что «80% предприятий на Украине не имеют ни одного забронированного работника». «Мы не можем быть застрахованными от существенного экономического упадка, поэтому нужно всю эту систему пересмотреть, — пояснил он. — Это должен быть системный пересмотр логики бронирования, логики ротации наших военных, логики демобилизации и, главное, — логики эффективного использования ограниченного человеческого капитала».
В конце января Нацбанк Украины в своем инфляционном докладе признал, что около полмиллиона человек покинули Украину в 2024 году и ожидается, что отток населения из страны продолжится в текущем году.
Многие украинцы трудоспособного возраста стремятся любыми путями выехать из страны, опасаясь мобилизации. По данным соцопросов, многие из уехавших специалистов находят работу за рубежом и не планируют возвращаться в страну. В то же время о нехватке кадров говорят уже практически во всех отраслях экономики Украины. По данным экспертов украинского Центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова на лето 2024 года, численность работоспособного населения в стране уменьшилась на 40% по сравнению с 2021 годом. По данным пресс-службы женевской штаб-квартиры ООН на осень 2024 года, население Украины с февраля 2022 года сократилось на 8 млн человек.
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