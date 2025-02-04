Сотрудники Нацгвардии Мексики направлены на границу с США
20:10 04.02.2025 Источник: Интерфакс
Власти Мексики во вторник приступили к усилению охраны границы на севере страны, сообщает мексиканское издание "Диарио".
"К утру вторника (по местному времени) на границу перемещены 990 сотрудников Национальной гвардии", - пишет газета, отмечая, что всего на границе с США планируется разместить до 10 тыс. сотрудников Национальной гвардии и военнослужащих.
"Их задача состоит в пресечении наркотрафика, в частности, поставок фентанила, а также каналов нелегальной миграции в США", - подчеркивает "Диарио".
НОВОСТИ
- 19:50 04.02.2025
- Деятельность Илона Маска вызвала хаос среди чиновников в Вашингтоне - СМИ
- 19:20 04.02.2025
- СМИ приводят выдержки из отчета о крушении рейса Azal в Казахстане
- 19:04 04.02.2025
- Признаки перехода к устойчивому замедлению роста цен пока отсутствуют - ЦБ РФ
- 17:43 04.02.2025
- Киев готов обсуждать с США возможность проведения выборов до конца 2025 г. — посол Украины
- 17:12 04.02.2025
- В Нидерландах более 4 тыс. осужденных находятся на свободе из-за нехватки тюремных камер
- 17:00 04.02.2025
- Премьер Дании удовлетворена поддержкой стран ЕС по Гренландии
- 16:32 04.02.2025
- Украине не хватает 3 млн работников, их придется завозить из Азии и Африки — эксперт
- 16:12 04.02.2025
- Индия может выиграть от торговой войны США и Китая — СМИ
- 16:00 04.02.2025
- Человек, убивший главу Федерации бокса ДНР, погиб в результате устроенного им взрыва
- 15:35 04.02.2025
- Компания «РН-Пурнефтегаз» добыла 280-миллионную тонну нефти
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать