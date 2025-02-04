Сотрудники Нацгвардии Мексики направлены на границу с США

20:10 Источник: Интерфакс

Власти Мексики во вторник приступили к усилению охраны границы на севере страны, сообщает мексиканское издание "Диарио".

"К утру вторника (по местному времени) на границу перемещены 990 сотрудников Национальной гвардии", - пишет газета, отмечая, что всего на границе с США планируется разместить до 10 тыс. сотрудников Национальной гвардии и военнослужащих.

"Их задача состоит в пресечении наркотрафика, в частности, поставок фентанила, а также каналов нелегальной миграции в США", - подчеркивает "Диарио".