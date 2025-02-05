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Должностные лица МВД смогут выдворять иностранцев из России

09:32 05.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Должностные лица МВД России получили полномочия самостоятельно принимать решения об административном выдворении из страны иностранных граждан и лиц без гражданства за ряд правонарушений. Соответствующий закон вступил в силу с 5 февраля.

По действующим до 5 февраля нормам, административное выдворение иностранцев и лиц без гражданства за пределы РФ как мера административного наказания могла назначаться судьей, а в случае совершения административного правонарушения при въезде в Россию — должностными лицами погранслужбы. Теперь административное выдворение смогут назначать и сотрудники МВД.

Принимать решения о выдворении смогут начальники и заместители глав территориальных органов, руководители структурных подразделений по вопросам миграции территориальных органов и их заместители, руководители структурных подразделений по контролю за оборотом наркотиков территориальных органов МВД. Кроме того, за совершение отдельных правонарушений, связанных с нарушением режима пребывания иностранных граждан в России, назначать выдворение будут вправе начальники линейных отделов полиции на транспорте и их заместители.

Мигранта выдворят за несоблюдение правил въезда, нарушение режима пребывания или проживания в России (ст. 18.8 КоАП РФ). Обжаловать постановление о выдворении можно через суд в течение 10 дней с момента его получения. Подпись на постановлении подтверждает, что оно получено.

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