США станут агрессивнее, если ХАМАС не будет дальше освобождать заложников — Трамп
10:00 05.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты станут вести себя агрессивнее, если палестинское радикальное движение ХАМАС не будет дальше освобождать заложников. Об этом президент США Дональд Трамп заявил во вторник во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху после переговоров в Белом доме.
«Мы усердно работаем, чтобы вернуть всех заложников. Всех <…>. Пока все продвигается довольно быстро, практически по графику <…>. Мы хотели бы вернуть всех заложников, и если мы этого не сделаем, то это сделает нас более жестокими», — сказал он, отвечая на вопросы журналистов.
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