Переселение палестинцев из сектора Газа могут оплатить страны региона — Трамп

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп считает, что за переселение палестинцев из сектора Газа могут заплатить государства региона.

По словам американского лидера, палестинский анклав «не должен проходить процесс восстановления и заселения теми же людьми, которые сражались за него <…> и влачили там жалкое существование». Как подчеркнул Трамп во вторник на совместной с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху пресс-конференции в Белом доме по завершении двусторонних переговоров, «вместо этого следует обратиться к другим заинтересованным странам». По мнению американского лидера, в регионе многие государства готовы подготовить районы, «которые в итоге займут 1,8 млн палестинцев, живущих в Газе».

«Это могут оплатить соседние страны, обладающие большими богатствами», — добавил он. «Может быть много мест или одно большое место, — пояснил Трамп, говоря о потенциальном месте проживания палестинцев. — Но люди смогут жить в комфорте и мире. Мы позаботимся о том, чтобы было что-то действительно впечатляющее».

Ранее во вторник Трамп выразил уверенность в том, что палестинцы были бы рады переселению из сектора Газа в Иорданию, Египет или другие страны. «Я думаю, они бы с радостью покинули Газу, если бы у них была такая возможность. Сейчас у них этой возможности нет», — отметил он, говоря о палестинцах. «Я думаю, они были бы в восторге», — повторил Трамп. «Я не понимаю, как они могли бы хотеть остаться. Это место, где все разрушено», — подчеркнул президент США. «Я бы хотел, чтобы Иордания и Египет забрали некоторых [палестинцев]», — добавил он.

По мнению Трампа, для палестинцев можно было бы «найти подходящий участок земли или несколько участков земли и построить им по-настоящему хорошие дома». «Думаю, это было бы гораздо лучше, чем возвращаться в Газу», — полагает он. «Это может быть в Иордании, в Египте или в других местах», — сказал глава вашингтонской администрации.