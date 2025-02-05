11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство (61%) россиян планирует продолжить работу по достижении пенсионного возраста, главной мотивацией является стремление к финансовой независимости. Об этом свидетельствуют результаты исследования платформы «Авито работа», которые имеются в распоряжении ТАСС.

В опросе приняли участие более 7 000 работающих в штате россиян.

«Большинство (61%) россиян планирует оставаться активными по достижении пенсионного возраста: 35% опрошенных намерены продолжать работать на полной занятости, а 18% рассматривают возможность подработки или фриланса. При этом 9% респондентов задумываются о создании собственного бизнеса на пенсии», — говорится в исследовании.

Отмечается, что главной мотивацией для продолжения трудовой деятельности после выхода на пенсию является стремление к финансовой независимости. 54% опрошенных отметили, что хотят сохранить стабильный доход, который не будет зависеть от пенсионных выплат, 39% указали желание сохранить активный образ жизни, а 37% — желание сохранить ощущение стабильности и надежности, которое дает работа. Также 28% респондентов ответили, что хотят оставаться востребованными и полезными. Социализация и общение с новыми людьми важны для 21% опрошенных, а 19% хотят идти в ногу со временем, осваивая новые технологии и изменения в профессиональной сфере.

Согласно данным опроса, 42% респондентов рассказали, что готовы сменить свою профессиональную сферу и освоить новую, еще столько же опрошенных не хотели бы менять текущую специальность. В числе наиболее популярных направлений для перехода стали онлайн-торговля (14%), IT, интернет и телеком (11%), а также искусство и сфера развлечений (11%).

Основным источником дохода на пенсии для большинства россиян станут пенсионные выплаты (63%), при этом 45% респондентов также рассчитывают на зарплату с места работы, а 29% — на заранее созданные накопления. Доход от инвестиций и сдачи имущества в аренду планируют получать 16% и 15% опрошенных соответственно. На дополнительные пособия и субсидии, а также на доход от собственного бизнеса рассчитывают 14% респондентов. Меньшая часть (11%) опрошенных планируют на пенсии положиться на финансовую поддержку семьи.