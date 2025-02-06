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НОВОСТИ

ВСУ потеряли крупную группировку к западу от Красноармейска — силовики

13:00 06.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские войска потеряли крупную группировку в районе поселка Удачное и окрестностях к западу от Красноармейска (украинское название — Покровск). Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах.

«В Удачное и его окрестности противник перебрасывал резервы, укреплял силы. Там была крупная группировка ВСУ (Вооруженных сил Украины — прим. ТАСС), существенная ее часть уничтожена», — сообщили в силовых структурах.

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