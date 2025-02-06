Российский газ снова стал поступать в Словакию — оператор
15:00 06.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российский газ компании «Газпром» стал поступать в Словакию по «Турецкому потоку». Об этом сообщает портал Dennik N со ссылкой на главу компании — оператора газотранспортной системы SPP Войтеха Ференца.
Как заявил Ференц, «Газпром» начал поставки газа в SPP по трубопроводу «Турецкий поток» 1 февраля. По его словам, с апреля поставки удвоятся. Контракт с компанией «Газпром экспорт» действует до 2034 года. «Мы его не расторгаем», — приводит портал слова Войтеха Ференца.
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