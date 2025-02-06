РФ направила Абхазии средства для целей социально-экономического развития республики

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия направила Абхазии средства финансовой поддержки для целей социально-экономического развития республики. Об этом сообщается на сайте Минфина РФ по итогам вчерашней встречи министра финансов РФ Антона Силуанова с политическим деятелем Бадрой Гунбой.

«В соответствии с соглашением между Российской Федерацией и Республикой Абхазия и договоренностями, достигнутыми по результатам встречи министра финансов России А. Г. Силуанова с видными политическим деятелем Абхазии Б. З. Гунба, 6 февраля 2025 г. в Республику Абхазия направлены средства финансовой поддержки для целей социально-экономического развития Республики», — говорится в сообщении.