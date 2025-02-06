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Путин: Нужно комплексно обновить программы по математике и естественно-научным дисциплинам

18:15 06.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин поручил комплексно обновить школьные программы по математике и естественным наукам, сделать их понятными и интересными для учеников.

«Нужно комплексно обновить программы по математике и естественно-научным дисциплинам, сбалансировать объем учебного материала, сделать его доступным, понятным и, что самое главное, интересным для школьников. Прошу заняться решением этих задач Российскую академию наук, Российскую академию образования, ведущие отечественные образовательные и научные организации», — сказал он на заседании Совета по науке и образованию.

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