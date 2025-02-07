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Число проживающих в Турции россиян снизилось в 2024 году до 85 тыс. — статистика

11:05 07.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число граждан России, проживающих в Турции, в 2024 году составило 85,7 тыс., уменьшившись почти на 17 тыс. по сравнению с 2023 годом. Об этом свидетельствует отчет государственного статистического ведомства TÜİK, подготовленный на основе анализа данных системы адресной регистрации, которая обязательна для выдачи вида на жительство в стране.

В 2023 году в Турции проживало 102,5 тыс. россиян. По ряду причин, в том числе высоких цен и ужесточения условий выдачи ВНЖ, в течение 2024 года их число уменьшилось до 85,7 тыс. (37,5 тыс. мужчин и 48,1 тыс. женщин).

При этом россияне занимают шестую строчку в списке стран, наибольшее число граждан которых официально проживает в Турции на основании ВНЖ. На первом месте Ирак (177 тыс.), за ним идут Афганистан (139 тыс.), Германия (115 тыс.), Туркмения (113 тыс.) и Иран (95 тыс.). Всего же в Турции в 2024 году проживали 1,48 млн иностранцев.

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