Бюджетник медвуза в рамках обязательного трудоустройства сможет сам выбирать регион работы - поправки к закону
12:05 07.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минздрав России подготовил проект поправок в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», который, в том числе, предполагает обязательное трудоустройство выпускников медицинских специальностей средних профессиональных учреждений и вузов, обучавшихся на бюджете. При этом выпускник сможет сам выбрать регион и место работы при наличии там соответствующих вакансий, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.
«Проектируемые законопроектом нормы предполагают трудоустройство в соответствии с полученной специальностью в любую медицинскую организацию, участвующую в реализации программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи. Таким образом, выпускник сам выбирает как регион пребывания, так и место работы при наличии там соответствующих вакансий, если он не обучается по договору целевого обучения (в этом случае он должен устроиться в организацию в соответствии с договором)», — говорится в сообщении.
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