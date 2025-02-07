Коллекционер из Швейцарии утверждает, что нашел меч пророка Мухаммеда «Зульфикар»

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Неназванный частный коллекционер, проживающий в Швейцарии, утверждает, что в его распоряжении оказался легендарный меч пророка Мухаммеда «Зульфикар». Первоначально этот меч считался всего лишь средневековой копией знаменитой реликвии, говорится в сообщении на сайте швейцарского портала прессы.

По этой информации, коллекционер приобрел артефакт еще в 2006 году у продавца из Бахрейна, однако всерьез заинтересовался его происхождением в апреле прошлого года из-за специфических надписей на клинке. В результате к изучению меча были привлечены хранители музеев в Объединенных Арабских Эмиратах, которые выявили несколько аспектов, позволяющих предположить, что это может быть не просто копия, а настоящий меч «Зульфикар».

Так, данный артефакт изготовлен из индийской стали вутц, отлитой из специального сплава, а не из дамасской стали, как четыре других меча с аналогичным именем, известных в мире на текущий момент. Отмечается, что мечи именно из этого сплава были популярны широко за пределами Индии и использовались в военных конфликтах в турецких и арабских регионах в VI и VII веках, то есть во времена войн, которые вел Мухаммед. Эту гипотезу подтверждают результаты экспертизы, проведенные специализированной швейцарской компанией, согласно которым меч действительно можно отнести к VI и VII векам, в отличие от других мечей с именем «Зульфикар», а также порядка 180 насечек на острие, которые говорят о его военном применении.

По версии коллекционера, другим важным доказательством подлинности меча является тот факт, что из общего числа надписей на нем арабские слова составляют только 40%, а слова из тюркского и персидского языков — по 30%. Он утверждает, что согласно экспертизе, полученной от известных специалистов, эти формы языка были широко распространены в географическом регионе, где, предположительно, проживал пророк Мухаммед, до VII века, то есть в начале распространения ислама. По данным специалистов, постоянное использование арабского языка на всей территории Аравийского полуострова утвердилось только с приходом ислама, то есть в более поздний исторический период.

«Зульфикар» — один из наиболее знаменитых мечей доисламской Аравии, принадлежавший до пророка Мухаммеда мекканцу Мунаббиху ибн аль-Хаджаджу. Считается, что к пророку Мухаммеду меч попал при разделе трофеев, захваченных в битве при Бадре. Позднее он передал это оружие своему зятю Али ибн Абу Талибу. Мечу приписывают магические свойства, о нем говорится во многих источниках, с ним связано множество легенд и преданий. К примеру, утверждалось, что «Зульфикар» защищает границы мусульманского мира от врагов.