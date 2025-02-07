США хотят заморозить конфликт России и Украины, чтобы использовать его в будущем — эксперт
17:00 07.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Нынешняя американская администрация планирует заморозить российско-украинский конфликт, чтобы использовать его в своих интересах в долгосрочной перспективе. Такое мнение выразил заместитель главы отдела евразийских исследований Китайского института современных международных отношений Чэнь Юй.
«Формально США предложили такой план в попытке сгладить огромный разрыв между Россией и Украиной, найти точку равновесия или компромисс, чтобы способствовать мирному урегулированию российско-украинского конфликта, — сказал эксперт в эфире Центрального телевидения Китая. — Но по сути, Соединенные Штаты пытаются превратить его в долгосрочный неразрешенный конфликт, чтобы использовать его и овладеть стратегической инициативой в долгосрочной перспективе».
По его словам, Вашингтон хотел бы иметь возможность маневрировать в украинском вопросе для «долгосрочной игры с Россией и Европой».
Чэнь Юй усомнился, что план США может быть реализован, так как он «имеет существенные расхождения с целями России и Украины».
Президент США Дональд Трамп ранее выразил надежду на то, что договоренности об урегулировании конфликта на Украине будут достигнуты «в не слишком отдаленном будущем».
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