США хотят заморозить конфликт России и Украины, чтобы использовать его в будущем — эксперт

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нынешняя американская администрация планирует заморозить российско-украинский конфликт, чтобы использовать его в своих интересах в долгосрочной перспективе. Такое мнение выразил заместитель главы отдела евразийских исследований Китайского института современных международных отношений Чэнь Юй.

«Формально США предложили такой план в попытке сгладить огромный разрыв между Россией и Украиной, найти точку равновесия или компромисс, чтобы способствовать мирному урегулированию российско-украинского конфликта, — сказал эксперт в эфире Центрального телевидения Китая. — Но по сути, Соединенные Штаты пытаются превратить его в долгосрочный неразрешенный конфликт, чтобы использовать его и овладеть стратегической инициативой в долгосрочной перспективе».

По его словам, Вашингтон хотел бы иметь возможность маневрировать в украинском вопросе для «долгосрочной игры с Россией и Европой».

Чэнь Юй усомнился, что план США может быть реализован, так как он «имеет существенные расхождения с целями России и Украины».

Президент США Дональд Трамп ранее выразил надежду на то, что договоренности об урегулировании конфликта на Украине будут достигнуты «в не слишком отдаленном будущем».