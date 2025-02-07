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НОВОСТИ

Российские войска освободили город Дзержинск в ДНР

17:40 07.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска освободили город Дзержинск (украинское название — Торецк) в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ.

«7 февраля 2025 г. в результате активных наступательных действий подразделениями 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й армии и добровольческого формирования „Ветераны“ группировки войск „Центр“ освобожден город Дзержинск Донецкой Народной Республики», — сообщили в российском военном ведомстве.

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