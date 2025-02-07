США следует начать борьбу с наркокартелями на своей территории - Шейнбаум

18:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США следует начать борьбу с наркокартелями со своей территории, при этом Мексика готова сотрудничать с американцами в противостоянии наркотрафику. С таким мнением выступила мексиканский лидер Клаудия Шейнбаум в ходе ежедневной пресс-конференции.



«Пусть начнут [борьбу с картелями] со своей страны <…>. Неужели там (в США — прим. ТАСС) нет картелей или организованной преступности?», — указала президент. Она добавила, что Мексика готова координировать свои действия и сотрудничать с США в вопросе борьбы с наркотрафиком, однако речь может идти только о взаимодействии без какого-либо подчинения.



«Что происходит после пересечения [наркотиками] границы [с США]? Кто занимается распространением наркотиков, кто продает наркотики в городах Соединенных Штатов, что привело к такому количеству трагедий, куда идут деньги от их продажи в США?» — задалась вопросами Шейнбаум.





