Около 1,5 млн украинских детей находятся за границей - Воскобойник
20:20 07.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«У нас за границей пребывает около 1,5 миллиона украинских детей в возрасте до 18 лет. И если они будут там поступать в высшие учебные заведения, они в дальнейшем не вернутся на Украину, потому что, получив там диплом о высшем образовании, они получат перспективу получить там официальную работу и зарплату в 4-5, а то и в 10 раз больше, чем на Украине», — заявил он. Видеозапись выступления приводит издание Новости.LIVE.
По оценкам Украинского института будущего, если в 2001 году общая численность населения Украины составляла 48,5 млн человек, то к 2023 году она сократилась до 29 млн человек. При этом из-за старения населения, низкой рождаемости и массовой эмиграции демографическая пирамида страны перевернулась: на 9,5 млн работающих людей сейчас приходится 23 млн пенсионеров, детей и безработных.
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