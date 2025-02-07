Около 1,5 млн украинских детей находятся за границей - Воскобойник

20:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 1,5 млн украинских детей младше 18 лет находятся за границей, и вряд ли вернутся, если получат там высшее образование. Об этом заявил президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.



«У нас за границей пребывает около 1,5 миллиона украинских детей в возрасте до 18 лет. И если они будут там поступать в высшие учебные заведения, они в дальнейшем не вернутся на Украину, потому что, получив там диплом о высшем образовании, они получат перспективу получить там официальную работу и зарплату в 4-5, а то и в 10 раз больше, чем на Украине», — заявил он. Видеозапись выступления приводит издание Новости.LIVE.



По оценкам Украинского института будущего, если в 2001 году общая численность населения Украины составляла 48,5 млн человек, то к 2023 году она сократилась до 29 млн человек. При этом из-за старения населения, низкой рождаемости и массовой эмиграции демографическая пирамида страны перевернулась: на 9,5 млн работающих людей сейчас приходится 23 млн пенсионеров, детей и безработных.





