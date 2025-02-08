Трамп недоволен недостаточно большим числом депортированных из США нелегалов — NBC
11:30 08.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп недоволен действиями Иммиграционной и таможенной службы США (ICE), которая, по его мнению, депортирует из страны недостаточно много нелегальных мигрантов. Об этом в пятницу сообщила телекомпания NBC со ссылкой на источники.
По их сведениям, Трамп зол, и об этом уже уведомили ответственного за безопасность границ и депортацию нелегалов Томаса Хомана, а также министра внутренней безопасности Кристи Ноэм. «Он с ума сходит от того, что они не депортируют больше людей», — описал реакцию Трампа неназванный собеседник NBC.
Согласно данным телекомпании, Хоман также недоволен показателями Иммиграционной и таможенной службы США и требует задержания и высылки большего числа людей, нелегально находящихся на территории страны.
С момента инаугурации Трампа 20 января рекордом для ICE стало осуществление 1,1 тыс. арестов за сутки, в то время как депортация хотя бы 1 млн мигрантов в год требует ежедневной высылки более 2,7 тыс. человек. При этом, как отмечает NBC, количество задержаний не всегда равно количеству депортаций. Из 8 тыс. иммигрантов, задержанных за две первые недели после прихода Трампа к власти, 461 человек был отпущен, напоминает телекомпания.
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