Государства Центральной Африки потребовали от Руанды вывести войска из ДР Конго

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Центральной Африки потребовали от Руанды вывести ее войска с территории Демократической Республики Конго (ДРК), где она поддерживает повстанцев из группировки «Движение 23 марта» (М23). Об этом говорится в заявлении лидеров и глав правительств Экономического сообщества центральноафриканских государств (ЭКОЦАС).

«Мы решительно осуждаем нынешние действия поддерживаемой Руандой вооруженной группировки М23 и призываем ее немедленно прекратить наступление, покинуть незаконно оккупированные территории и соблюдать гуманитарные коридоры, — приводит выдержки из него конголезский новостной портал Actualite. — Мы также призываем к немедленному выводу Сил обороны Руанды с территории ДРК и восстановлению нормальной работы аэропорта города Гома». ЭКОЦАС поддержало Луандийский и Найробийский процессы, а также рамочное соглашение, подписанное в Аддис-Абебе в 2013 году с целью восстановления прочного мира на востоке ДРК и в регионе Великих африканских озер.

Заседание лидеров стран ЭКОЦАС состоялось накануне открытия 7 февраля в Дар-эс-Саламе (Танзания) совместного саммита Сообщества развития Юга Африки (САДК) и Восточноафриканского сообщества (ВАС), посвященного поискам путей урегулирования кризиса на востоке ДРК.

В январе 2021 года повстанцы из М23 начали наступление на востоке ДРК. Им удалось захватить до сотни городов и поселков в провинции Северное Киву, включая ее столицу Гому. Сейчас они пытаются подойти к Букаву, столице соседней провинции Южное Киву. Отряды М23 поддерживает армия Руанды. Группировка «Движение 23 марта» была образована в 2012 году дезертирами из конголезских вооруженных сил.

ЭКОЦАС, созданное в 1983 году, объединяет Анголу, Бурунди, Габон, ДРК, Камерун, Республику Конго, Руанду, Сан-Томе и Принсипи, Центрально-Африканскую Республику, Чад и Экваториальную Гвинею.