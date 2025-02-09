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The New York Post: Дональд Трамп говорил по телефону с Владимиром Путиным

09:09 09.02.2025 Источник: Интерфакс

Президент США Дональд Трамп заявил, что побеседовал по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным по вопросам урегулирования конфликта на Украине, сообщила газета The New York Post.

"Президент Трамп говорил по телефону с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы попытаться договориться о прекращении войны на Украине, сообщил он The New York Post в эксклюзивном интервью в пятницу на борту самолета Air Force One", - говорится в публикации. Трамп не ответил на вопрос о том, сколько раз говорил с российским президентом.

По его словам, Путин "хочет, чтобы люди перестали умирать". Американский лидер добавил, что конфликт не возник бы, если бы в 2022 году президентом был он. Трамп также заявил, что у него есть конкретный план по прекращению боевых действий.

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