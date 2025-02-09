Уолтц: Не думаю, что есть какие-либо планы вторжения в Канаду
21:00 09.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп не намерен проводить вторжение в Канаду, убежден его помощник по национальной безопасности Майк Уолтц.
«Не думаю, что есть какие-либо планы вторжения в Канаду. Но многим людям [там] нравится положение дел в Соединенных Штатах и не нравятся последние 10 лет либерального и прогрессивного правления, а также [премьер-министр Канады Джастин] Трюдо», — сказал Уолтц в эфире телекомпании NBC. По его мнению, «многие канадцы хотели бы присоединиться к Соединенным Штатам», чтобы на них не распространялись американские пошлины и для них были ниже налоги.
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