21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп не намерен проводить вторжение в Канаду, убежден его помощник по национальной безопасности Майк Уолтц.

«Не думаю, что есть какие-либо планы вторжения в Канаду. Но многим людям [там] нравится положение дел в Соединенных Штатах и не нравятся последние 10 лет либерального и прогрессивного правления, а также [премьер-министр Канады Джастин] Трюдо», — сказал Уолтц в эфире телекомпании NBC. По его мнению, «многие канадцы хотели бы присоединиться к Соединенным Штатам», чтобы на них не распространялись американские пошлины и для них были ниже налоги.