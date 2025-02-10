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Трамп заявил, что с 10 февраля введет пошлины в размере 25% на сталь, алюминий — пресс-пул

09:05 10.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский президент Дональд Трамп заявил журналистам, что намерен в понедельник, 10 февраля, ввести пошлины в размере 25% на поставки в США стали и алюминия. Об этом информировал пресс-пул Белого дома.

Как уточняется в его сообщении, «пошлины на сталь и алюминий будут с понедельника, 25% на каждую из категорий».

Кроме того, как сообщил пресс-пул, Трамп заявил о намерении с 11 февраля ввести «взаимные пошлины» в отношении других стран. Подробности относительно этого также не приводятся. Американский лидер отвечал на вопросы журналистов на борту своего самолета во время его следования в штат Луизиана.

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